Lista dos aprovados em primeira chamada nesta terça-feira

04/02/2020 | 13:15



O ProUni (Programa Universidade para Todos) divulgou nesta terça-feira (4) a lista dos aprovados em primeira chamada do 1º processo seletivo de 2020. O resultado pode ser conferido no site do programa (http://siteprouni.mec.gov.br/).

Estão previstas a concessão de 122.432 bolsas integrais e 130.102 bolsas parciais em faculdades privadas neste primeiro trimestre do ano. De acordo com o cronograma, os aprovados têm prazo até 11 de fevereiro para a comprovação das informações, ou seja, para apresentar os documentos que comprovem o que foi mencionado na ficha de inscrição.

O resultado da segunda chamada sairá em 18 de fevereiro, com comprovação das informações até 28 de fevereiro. Após esse período, quem não passou pode ainda participar da lista de espera entre os dias 6 e 9 de março, com divulgação da lista em 12 de março.

Prorrogação

O prazo das inscrições previsto para se encerrar na última sexta-feira, 31, foi prorrogado para sábado, 1.º, após atraso provocado por falha na correção de quase 6 mil provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Consequentemente, uma decisão judicial barrou a divulgação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Segundo o Ministério da Educação (MEC), sem o resultado não era possível dar continuidade ao cronograma de outros programas do ensino superior.

Cronograma do ProUni

- 4/2: Resultado da 1ª chamada

- 4/2 a 11/2: Comprovação de informações da 1ª chamada

- 18/2: Resultado da 2ª chamada

- 18/2 a 28/2: Comprovação de informações da 2ª chamada

- 6/3 a 9/3: Prazo para participar da lista de espera

- 12/3: Divulgação da lista de espera

- 13/03 a 16/03: Comparecimento dos candidatos para entrega da documentação.