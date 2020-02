Do Diário do Grande ABC



04/02/2020 | 12:08



O Google divulgou dados financeiros em torno de ganhos do YouTube, um dos sites que fazem parte de sua lista de aquisições.

Segundo a firma Roundhill Investments, especializada em analisar jogos e o mercado de e-sports, a popular plataforma de vídeos fechou a temporada de 2019 com arrecadação de US$ 15,1 bilhões (aproximadamente R$ 64,05 bilhões) com publicidade.

É a primeira vez que esse tipo de informação vem à tona desde 2006, ano em que o endereço foi comprado pela empresa de serviços on-line e software por valor de US$ 1,65 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões). Os ganhos do YouTube chegam a representar 10% de todo o faturamento do Google.

Ainda de acordo com a Roundhill Investments e com dados do portal alemão Statista, 32% dos vídeos postados no YouTube entram na categoria Pessoas e Blogs, seguido de Jogos (31%), Entretenimento (10%), Filmes e Animações (6%) e Música (5%). Outros correspondem a 17% do material.