Justin Bieber revela ter se viciado em drogas aos 13 anos de idade e que teve medo de morrer

04/02/2020 | 11:11



Os famosos vivem mostrando os momentos de glamour pelos quais passam por conta de suas carreiras. Mas nem tudo na vida deles é festa. Prova disso são as celebridades que já se abriram, falaram sobre as suas fraquezas e levantaram publicamente a bandeira da luta contra doenças.

Justin Bieber, por exemplo, falou na série documental dele, Seasons, sobre o vício em drogas que enfrentou durante a adolescência. Segundo a BBC, o cantor contou que se viciou quando tinha apenas 13 anos de idade.

- As pessoas não sabem o quão sério isso se tornou. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu fazia era tomar comprimidos e fumar maconhas para começar o meu dia, revelou o astro.

O canadense disse que o problema com as drogas se tornou tão sério que ele teve medo de morrer, a equipe de segurança dele costumava checar a pulsação de Bieber durante a noite para ter certeza de que ele estava vivo. O loiro ficou viciado em maconha e comprimidos, mas ele também chegou a usar ecstasy e cogumelos alucinógenos. Sobre isso, ele fala:

- Eu era jovem, como qualquer pessoa na indústria e no mundo que experimenta e fazem coias normais do amadurecimento. Mas a minha experiência foi na frente das câmeras e eu tive um diferente nível de exposição. Eu tinha muito dinheiro e muitas coisas.

A voz de Boyfriend ainda disse que as drogas o ajudavam a lidar com a depressão e a ansiedade, mas hoje em dia ele trata essas doenças com o acompanhamento médico. Hailey Biber, esposa do astro, também falou sobre os vícios de Justin, mas ela disse que só se aproximou dele quando o muso já estava sóbrio.