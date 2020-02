Após planejar suposto pedido de casamento, Fernando Zor se desencontra de Maiara em Paris

04/02/2020 | 11:10



Fernando Zor não aguentou a saudade e decidiu se encontrar com Maiara, que está em turnê pela Europa com Maraísa. De acordo com o sertanejo, o plano seria se juntar a amada em Paris, na França, e aproveitar o tempo para conhecer a tão famosa Torre Eiffel. No entanto, alguns empecilhos surgiram no caminho, como um voo atrasado e o desencontro com a namorada.

Em seu Instagram, Fernando contou na última segunda-feira, dia 3, que planejava ficar quatro horas com Maiara em Paris e, depois, seguir para Londres, na Inglaterra. Mas a viagem acabou atrasando e, ao chegar no aeroporto, o sertanejo descobriu que a amada havia confundido a localização.

- Cheguei aqui no aeroporto de Paris e a sorte é que o Julio estava aqui. Acabamos de descobrir que a Maiara está no outro aeroporto, brincou ele.

Zor estava no Orly em vez de ir para Charles de Gaule.

Ainda nos Stories, ele mostrou todo o trajeto que realizou até encontrar a amada.

- Pelas ruas de Paris procurando o passarinho, escreveu ele em um dos vídeos.

Felizmente, o casal se reuniu pouco depois e ambos seguiram até a estação para pegar um trem com destino a Londres. Assim como Fernando, Maiara também registrou os momentos ao lado do namorado, inclusive uma cena engraçada enquanto esperavam para embarcar. Enquanto dançava descontraído ao som de um piano no local, o sertanejo surpreendeu ao abaixar as calças em plena estação!

O encontro do casal em Paris chamou a atenção depois que Biah Zodrigues, noiva de Sorocaba, deu a entender que o sertanejo estava planejando pedir Maiara em casamento. No Instagram, ela publicou uma série de vídeos questionando os motivos de Fernando para ir à cidade francesa:

- Fernandinho, conta para mim o que vai acontecer em Paris, por favor? Não estou nem dormindo, disse ela, aos risos. O cantor, tentando se esquivar, ainda brincou:

- Deixe eu falar um negócio para você. Eu estou c*****o nas calças, na verdade não estou entendendo o porquê terei que ir lá para Paris, ficar quatro horas.

Na sequência, Biah rebateu, dizendo:

- Não, você que está armando tudo. Conte só para mim.

Fernando, então, explicou o itinerário do passeio:

- Ela falou que o tempo que ficaremos lá vai ser só o tempo de ir na torre e depois pegar o trem bala.

Aos gritos, Biah ainda questionou o que aconteceria na torre, com a seguinte legenda no vídeo:

Preparem os corações!