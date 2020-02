Algoritmo do Spotify revela quais são as músicas mais tristes da história

Bianca Bellucci

O Spotify tem um algoritmo que consegue quantificar o tanto de tristeza e alegria que existem em uma música. Na prática, a tecnologia atribui uma pontuação que varia entre 0 e 1. As faixas com valência alta soam positivas (felizes, alegres, eufóricas), enquanto as de valência baixa são mais negativas (tristes, depressivas, raivosas). Outros parâmetros usados são energia e dançabilidade.

A cientista de dados Miriam Quick aproveitou estes dados aplicados a mais de 35 milhões de músicas presentes no serviço de streaming para descobrir qual delas é a mais triste. Para este estudo, ela cruzou a base do Spotify com todas as 1.080 canções que atingiram o Número Um nas listas da Billboard desde 1958. A vencedora foi The First Time Ever I Saw Your Face, de Roberta Flack.

Abaixo, você confere o top 5 das músicas mais tristes da história, de acordo com o algoritmo do Spotify e a pesquisa de Miriam Quick:

1. The First Time Ever I Saw Your Face – Roberta Flack

2. Three Times a Lady – Commodores

3. Are You Lonesome Tonight? – Elvis Presley

4. Mr. Custer – Larry Verne

5. Still – Commodores

