Pedrinho elogia Corinthians e Benfica, mas se diz focado no Pré-Olímpico

Ainda sem definir o seu futuro, o atacante Pedrinho fez elogios ao Corinthians, exaltou o Benfica, mas garantiu estar focado somente na disputa do Pré-Olímpico, com a seleção brasileira sub-23, na Colômbia. Ele conversou rapidamente com a imprensa após o empate por 1 a 1 com a seleção da casa.

"Ouvi muitos rumores. Hoje em dia, com a internet, a gente acaba acompanhando tudo. Mas eu sempre falei para o meu empresário, desde o início, que gostaria de voltar ao Corinthians. Eu não queria sair daqui Colômbia direto para outro clube", declarou o jogador, na zona mista.

Nos últimos dias, os rumores sobre o futuro do jogador de apenas 21 anos cresceram. E o Benfica se tornou o principal alvo. Nem atleta e nem clube confirmam o acerto, que estaria encaminhado. Pedrinho, contudo, só se apresentaria no meio do ano, uma vez que a atual janela de transferências já se fechou para a maior parte dos países europeus.

"Vi que a janela fechou, mas falei para o meu empresário não me falar nada para não atrapalhar e, quando eu chegasse no Brasil, ele me falar. Quero aproveitar o tempo que eu tiver no Corinthians, dar meu máximo. É um clube que eu tenho enorme gratidão", declarou o jovem jogador.

Pouco antes de Pedrinho voltar a ser titular pela seleção olímpica, na Colômbia, o clube paulista divulgou a lista dos inscritos na Copa Libertadores. E o atacante, confirmado na relação de atletas, ganhou a camisa 10.

"O Corinthians é o time pelo qual eu sou apaixonado, ainda mais por eu vestir a camisa 10 agora. Era um sonho que eu tinha desde criança vestir a camisa 10 do Corinthians", disse o jogador.

Quanto ao Benfica, Pedrinho reservou elogios, porém sem indicar qualquer acerto. "É uma equipe muito grande, por ser de Portugal a adaptação acaba sendo mais fácil. É um clube que tem grandes jogadores. Agora mesmo está com muitos pontos na frente e pode ser campeão. Acho que pode ser um pontapé bacana para eu estar na Europa e fazer o meu melhor."