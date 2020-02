Globo confirma intimação de Petrix Barbosa no BBB20 e delegada afirma que pena pode ser de um a cinco anos de prisão

04/02/2020 | 10:11



Após a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmar o indiciamento de Petrix Barbosa por acusações de assédio, a Globo se manifestou sobre o ocorrido por meio de comunicado oficial enviado pela assessoria de imprensa, no qual a emissora confirma o recebimento do documento. Mais tarde, na transmissão do BBB20 na noite de segunda-feira, dia 3, foi a vez de Tiago Leifert falar brevemente sobre o caso, dizendo que o atleta vai ter que depor. Mas nada além disso foi explicado. Não se sabe se o ginasta foi avisado ou se ele deixará o programa antes da decisão do paredão da noite desta terça-feira, dia 4, quando disputa a permanência na casa com Hadson, Babu e Pyong Lee.

Lembrando que o caso está sendo apurado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e que a Polícia Civil disse que o ginasta precisa ser ouvido até sexta-feira, dia 7. Assim, caso Petrix seja eliminado neste paredão, ele poderá ser ouvido após deixar a casa. O caso, aliás, pode render ao atleta uma pena de um a cinco anos de prisão, como contou Juliana Emerick, delegada diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher, ao jornal Extra.

- O Petrix foi intimado. Tem um procedimento aberto na Deam (Jacarepaguá). É uma grita, obviamente de uma sociedade que não entendeu esse comportamento do Petrix em algumas festas. E por isso, determinei a abertura de um inquérito que é sigiloso. Todo com base na lei de importunação sexual, que vai de um a cinco anos de prisão. O que a gente quer e deseja é que, agora, após o conhecimento da intimação, que o jurídico dele apresente esclarecimentos sobre o fato.

Nas redes sociais, fãs do programa apontaram pelo menos três acusações contra o ginasta. A primeira foi durante a primeira festa do BBB 20, quando o paulista estralou as costas de Bianca Andrade Boca Rosa e um de seus dedos teria pousado nos seios da influencer, o que gerou acusações nas redes sociais. Após isso, Bianca foi chamada ao confessionário e, sem ver as imagens, foi questionada pela produção sobre o caso, negando que tivesse se sentido assediada.

A segunda acusação de assédio também envolveu Bianca Andrade. Dessa vez, foi após a eliminação de Lucas Chumbo, quando um abraço dos dois foi visto com estranheza. E a terceira rolou quando o paulista apareceu possivelmente sarrando suas partes íntimas na cabeça de Flayslane, que estava sentada no chão da sala na madrugada de uma festa na casa. Desta vez, Petrix foi chamado ao confessionário e a Globo disse, durante o programa, por meio de TLeifert, que o participante foi advertido. Pouco depois, ele ainda apareceu no gramado se desculpando com Bianca Andrade e com Flayslane por qualquer comportamento que poderia ter soado como inapropriado.

Após todo o bafafá, a família de Petrix também se manifestou sobre o caso ao jornal Extra, dizendo ter recebido com surpresa e estranheza a notícia de que a DEAM abriu inquérito para apurar os supostos casos de assédio que poderiam ter sido cometidos pelo ginasta.

- Não chegou uma notificação para a família, então oficialmente não estamos sabendo de nada. Fomos informados pela imprensa. E recebemos com surpresa e estranheza. Porque a pessoa apontada como a vítima (Bianca Andrade), negou que tenha sido assediada. A Globo, inclusive, foi muito clara ao perguntar detalhes para a participante.

