Após madrugada conturbada no BBB20, casa se divide, Lucas chama Victor Hugo de sem caráter e Flayslane diz que Gizelly é falsa

04/02/2020 | 10:11



A segunda eliminação do BBB20 se aproxima e na noite da última segunda-feira, dia 3, Tiago Leifert fez uma dinâmica com os confinados na casa mais vigiada do país. Na brincadeira, os brothers no paredão tiveram que associar os outros participantes a conceitos e isso agitou a noite deles. O termo Fake News foi associado principalmente a Hadson e Flayslane, pois seriam os que mais contam mentiras lá dentro. Já Manu, Victor Hugo e Felipe foram chamados de Enfeite de Pódio, ou seja, aquelas pessoas que chegam na final e ninguém sabe como elas duraram tanto tempo. Por fim, o Caso Perdido, os participantes que terão que se desculpar publicamente após sair da casa, foi dado para Hadson e Pyong.

Após a brincadeira ao vivo, as brigas e discórdias fizeram a casa ferver novamente. Lucas estava conversando com Victor Hugo e tretou com o psicólogo. O fisioterapeuta falou que o outro brother é falso pois não está em nenhum dos lados na briga e fica em cima do muro. Victor Hugo rebateu que o loiro não sabia conversar e perguntou se o colega estava afirmando que ele não teria caráter. Lucas disse: - Não, eu acho que não. Na minha opinião? Eu dou opinião. Se tu está em cima do muro, tu não tem. É sim ou não. É branco ou preto. Lápis ou borracha. Após isso, o catarinense ainda declarou em alto e bom tom para Petrix que não tem nenhum amigo na casa, pois todos lá estavam jogando.

Pyong e Hadson também se desentenderam. Quando a dinâmica acabou, o hipnólogo pediu para conversar com o ex-jogador de futebol. Porém, ele não teve a chance de dizer nada, já que ouviu de resposta o atleta gritando: - Quer conversar o quê? Você tem que entender uma coisa, isso aqui não é coisa de terapia. Você é contra a pessoa, é contra a pessoa. Não precisa ficar conversando, para com isso. Para com esse papo furado, isso é tudo teatro. Você não tem que conversar comigo a partir do momento que você foi falso comigo. Eita! Depois da treta, Pyong foi contar o que tinha ocorrido para outros colegas de confinamento e disse que Hadson está manipulando as pessoas e fazendo jogo sujo: - Ele quer ser o malandrão, o inteligente.

Brigas à parte, Falyslane também resolveu comentar a dinâmica que tinha acabado de acontecer com Victor Hugo. A cantora falou que Gizelly é falsa e que manipula Marcela e completou: - Se tivesse Jogo da Discórdia hoje, se me dessem uma cobra para dar a alguém, daria para Gizelly sem a menor dúvida. Estava com sede. Estou me segurando para não armar o barraco que eu armei antes. Eu não sei até que ponto sou capaz diante de falsidade. Eu não suporto falsidade e nem injustiça. Flay voltou a falar sobre o assunto com Gabi e disse para a loira que quer ter uma conversa com a médica sobre Gizelly.

No quarto do líder, Bianca e Guilherme estavam falando sobre o paredão e a blogueira disse para o moreno que ela gostaria de ver Pyong fora da casa. - Para mim, eu, Bianca, tiraria o Pyong. Está sempre muito sorrindo, sempre... Eu gosto do Pyong, adoro, brinco e tal, mas eu gosto de gente que passa por problema e sente, disse a influenciadora. Guilherme concordou: - Ele tenta ser bom com todos, mas não vejo ele próximo de ninguém.

Durante a dinâmica, Manu foi associada ao Enfeite de Pódio e ela disse que isso mexe com ela e a fez acordar. A artista disse que o que aconteceu foi bom para mostrar que ela não precisa ter medo de mostrar a verdadeira personalidade, pois foi para isso que aceitou entrar no reality show, para as pessoas a conhecerem. Ela falou para Marcela e Rafa: - Eu amei. Me fez acordar um pouquinho para a vida, me fez ficar mais eu sem medo, sabe? Tipo decoração de pódio, meu amor? Senta aí que vou te mostrar uma coisinha sobre minha personalidade que você desconhece. Senta e assiste. Me deu um negócio de vilã de novela mexicana. Obrigado, Hadson. E ainda completou: - Eles despertaram a fúria do dragão.