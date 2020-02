Após festa de aniversário adiantada, crescem rumores de affair entre Neymar Jr. e ex de Maluma

04/02/2020 | 10:10



Ao que tudo indica, a fila andou para Neymar Jr. Pois é! De acordo com informações do jornal Extra, o coração do jogador de futebol teria sido preenchido novamente, isso após um 2019 turbulento para o atleta, que contou até com acusações de assédio e estupro feitas por Nájila.

Parece que agora o ex-namorado de Bruna Marquezine está vivendo um affair com Natalia Barulich, modelo que é ex do cantor Maluma. E depois do aniversário antecipado do jogador, os rumores sobre o envolvimento dos dois ficaram ainda mais fortes. Isso porque Natalia foi uma das convidadas da Nuit blanche, ou noite do branco, que foi o dress code da festa de Neymar em Paris.

Aliás, para parabenizar o jogador pelos 28 anos de idade, a norte-americana postou uma foto em seus stories, na qual aparece ao lado dele e de amigos. A legenda? Baby Boy?s Birthday, ou aniversário do baby boy, o que revelou o apelido carinhoso pelo qual ela o chama. Fofo, né?

Mas não foi apenas Natalia que entregou a intimidade com Neymar, não. Ele a chamou de linda no Instagram. Aliás, os rumores de um romance entre eles não vem de hoje. Eles surgiram em outubro de 2019. Mas dois meses depois alguns veículos latinos afirmaram que havia rolado uma reconciliação entre ela e Maluma, que foram vistos juntos em Nova York, nos Estados Unidos. Apesar disso, nada foi assumido. No início de 2020, mais um capítulo para a história, já que a modelo, que também é DJ e bailarina, passou a frequentar Paris - onde Neymar mora - com mais frequência, mesmo quando não está por lá a trabalho.

E não termina por aí! A modelo, que também tem 28 anos de idade, passou a seguir o pai de Neymar, alguns dos parças do craque, e amigos famosos como Gabriel Medina e Nego do Borel. Rafaella, irmã do atleta, já era seguida por Natalia, mas Nadine, a mãe de Neymar, ainda não faz parte dos amigos da modelo nas redes sociais.

Será que agora o relacionamento está mais sério?