Empresa realiza checagem gratuita da suspensão em SP

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



04/02/2020 | 09:18



Os motoristas de São Paulo (SP) poderão revisar, gratuitamente, o sistema de suspensão de seus veículos entre os dias até o dia 6 de fevereiro. A Monroe, fabricante de amortecedores, vai promover a ação Monroe na Área, em parceria com a loja Pneulinhares, localizada no bairro da Lapa, na capital. A ação, realizada há mais de 20 anos no Brasil, percorre todo o País, com o objetivo de conscientizar os condutores sobre a importância da manutenção preventiva do automóvel.

Durante a inspeção, especialistas da empresa fazem o diagnóstico completo dos amortecedores, que será entregue aos motoristas. Caso seja reprovado, indicam o estabelecimento autorizado mais próximo para a troca das peças. “A Monroe na Área visa estreitar o relacionamento com os clientes por meio da conscientização. Basicamente, a ação beneficia os motoristas com informações sobre manutenção preventiva o que, consequentemente, colabora para o aumento da vida útil dos componentes e para a segurança no trânsito”, afirma Juliano Caretta, supervisor de treinamentos da Monroe.

Amortecedores

Componente ligado diretamente à segurança veicular, o amortecedor é responsável por manter o contato permanente dos pneus com o solo, garantindo, com isso, a estabilidade e segurança do automóvel. A fabricante indica a revisão preventiva da peça a cada 10 mil quilômetros, aproximadamente, ou conforme orientação da montadora.

Os amortecedores também devem ser inspecionados quando o condutor notar problemas de dirigibilidade, como ruídos na suspensão ou balanços excessivos.

Mais informações podem ser encontradas no site e na página do Facebook. O serviço de atendimento ao cliente, disponível no número 0800-166-004, também está a disposição dos clientes.

Serviço – Monroe na Área

Data: até 6 de fevereiro

Horários: dias 4 e 5 (terça-feira e quarta-feira), das 9h às 12 e das 13h às 17h; dia 6 (quinta-feira), das 9h às 12h

Loja Parceira: Pneulinhares

Local: Rua Trajano, 96 – Lapa – São Paulo/SP

