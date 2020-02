04/02/2020 | 08:39



O governo alemão divulgou nesta terça-feira que duas pessoas transferidas da cidade chinesa de Wuhan para Frankfurt foram infectadas pelo coronavírus, elevando para 12 o total de casos da doença no país europeu.

"As duas pessoas não tiveram sintomas quando chegaram a Frankfurt" em 1º de fevereiro, informou o Ministério da Saúde da Alemanha. Elas estavam em quarentena com outras pessoas resgatadas em Wuhan e foram levadas para um hospital em Frankfurt.

As outras dez pessoas infectadas com a doença estão no Estado da Baviera. Fonte: Dow Jones Newswires.