BC da Austrália mantém juro básico, mas se diz atento a incêndios e coronavírus

04/02/2020 | 04:17



O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira manter sua taxa básica de juros inalterada na mínima histórica de 0,75%, mas alertou que ficará atento ao impacto dos incêndios florestais no país e da epidemia de coronavírus.

No ano passado, o BC australiano cortou o juro básico em três ocasiões.

"O Comitê (de política monetária do RBA) vai continuar monitorando os desdobramentos cuidadosamente, inclusive no mercado de trabalho. Ele continua preparado para relaxar a política monetária ainda mais, se necessário, para garantir o crescimento sustentável da economia", disse o presidente do RBA, Philip Lowe, em comunicado sobre a decisão.

"No curto prazo, os incêndios florestais e a epidemia de coronavírus irão pesar temporariamente no crescimento doméstico", acrescentou Lowe. Fonte: Dow Jones Newswires.