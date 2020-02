Total insegurança

Do Diário do Grande ABC



03/02/2020 | 23:59



Situação caótica. A frase utilizada pela presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo resume com propriedade a situação do 1º DP de Mauá. O atendimento à população teve de ser transferido para outro ponto da cidade, distante cinco quilômetros do Centro, porque as instalações do local não têm a menor condição de continuar em funcionamento. Pior que isso, ainda oferecem risco tanto ao público quanto aos profissionais que ali atuam.

O prédio está tão ruim que parte do teto da sala de investigação desabou ontem à tarde. É o segundo incidente registrado neste ano, já que há 15 dias foi ao chão a cobertura do espaço onde trabalha a equipe de plantão.

Voltando um pouco mais no tempo, há quase dois anos, em 2018, parte do edifício foi destruída em explosão ocasionada durante manutenção do aparelho de ar-condicionado. Episódio que obrigou a ser realizada reforma da estrutura.

Hoje, pela aparência da edificação, é difícil acreditar que alguma coisa foi realizada ali. Infiltrações nas paredes e teto, fiação exposta, fachada danificada e até mesmo a placa de identificação está em péssimo estado. Em resumo, um caos.

O estado de penúria do 1º DP de Mauá contrasta com a sua função social. Uma delegacia, na maioria das vezes, é procurada pelos cidadãos em momentos de dificuldade. É lá que se buscam socorro para a solução de crimes e outros problemas relativos à segurança.

Um dos pontos mais destacados na campanha ao governo do Estado de São Paulo em 2018, aliás, foi a segurança. Equipar e dar boas condições de trabalho à polícia foram promessas repetidas à exaustão. Passou da hora de colocar o discurso em prática.

A Secretaria da Segurança Pública diz que a mudança em definitivo do 1º DP para outro endereço está sendo discutida entre o governo e a Prefeitura de Mauá. Tomara que as conversas avancem. A população tem direito a se sentir segura.