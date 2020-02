São Bernardo inaugura duas piscinas no Baetão

Do Diário do Grande ABC



03/02/2020 | 23:59



Com mais de um ano de atraso, São Bernardo entregou ontem o novo Complexo Aquático do Baetão. Inicialmente prometido pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) para dezembro de 2018, o local abriu as portas com duas piscinas equipadas com sistema de aquecimento a gás e trocadores de calor, sendo uma semiolímpica para treinamento de natação, e outra para recreação e hidroginástica, com capacidade para atender cerca de 3.000 pessoas por mês. O espaço estava fechado havia seis anos.

Além da reforma das piscinas, foram construídos novos vestiários, sanitários, salas para professores, fisioterapia e atendimento médico. As intervenções no local incluíram ainda a implantação de área externa com espaço de convivência e academia ao ar livre. Foi realizada também a substituição completa do telhado e a instalação de iluminação de LED, o que proporcionará melhor conforto com maior economia. A obra teve custo total de R$ 1.755.447,93.

“Herdamos esse complexo completamente abandonado. Tentamos recuperar de todas as formas o contrato que a Prefeitura tinha com o governo federal, após a antiga empresa falir, mas, após não obtermos sucesso, decidimos executar a obra com recursos próprios, honrando compromisso com a nossa população”, afirmou Orlando Morando.