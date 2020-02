Coco Bambu anuncia unidade no Golden Square

da Redação



04/02/2020 | 00:03



O Golden Square Shopping, localizado em São Bernardo, anunciou ontem que vai ganhar uma unidade do restaurante Coco Bambu. Ainda não há mais informações sobre a data de abertura do estabelecimento, mas a loja deve ser no modelo conceito, que, além dos pratos tradicionais com pescados e frutos do mar, oferece opção de bufê.

O primeiro Coco Bambu Conceito foi aberto em junho do ano passado, no Shopping Vila Olímpia, na Capital. Também há uma unidade com a mesma operação no Shopping Eldorado.

Ao contrário das demais unidades do restaurante, não há área reservada para crianças, eventos corporativos ou pista de dança, além de o cardápio também ser reduzido. Em tamanho menor que os restaurantes de rua, o modelo também oferece bufê com pagamento por pessoa para atrair o público corporativo na hora de almoçar.

A região já possui unidade do restaurante na Avenida Portugal, no Centro de Santo André, mas este é o primeiro dentro de um shopping e com a bandeira conceito.

No fim do ano passado, outra rede famosa, o Paris 6, abriu a primeira unidade da região no Shopping ABC, em Santo André. A escolha foi pelo modelo petit, inspirado nos bistrôs franceses.