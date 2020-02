Feriados de 2020 x produtividade

Lucas Nogueira

diretor da empresa de recrutamento Robert Half



04/02/2020 | 00:03



Assim que começa o ano, grande parte das pessoas já vai em busca de um calendário para avaliar o número de feriados nacionais com possibilidade de serem prolongados. Afinal, uma pausa na correria não faz mal a ninguém, não é mesmo? O ano de 2020 chegou com algumas boas chances de folga e, para que você não perca o ritmo e ainda consiga curtir os merecidos descansos, sugiro a seguir cinco práticas:

1 – Planeje o ano

Ainda estamos em janeiro e esse é um ótimo período para que você liste quais são as suas metas pessoais e profissionais para 2020, os caminhos necessários para alcançá-las e os prazos para que os planos virem realidade.

2 – Tenha uma rotina

O que você acha de, toda segunda-feira, listar as tarefas que precisam ser concluídas ao longo da semana? Assim, todos os dias, ao iniciar o expediente, você terá mais clareza para eleger o que é urgente, o que é importante e quais tarefas podem ser executadas mais para o fim do dia. É muito boa a sensação de visualizar um dia produtivo.

3 – Cuidado com os ladrões de tempo

É claro que nem todas as pessoas conseguem trabalhar durante todos os minutos de expediente. Aliás, fazer algumas pausas para um café ou bate-papo com um colega é até saudável. Apenas tenha atenção para que a frequência e a duração desses intervalos não afetem a sua produtividade no fim do dia. A frenética checagem de redes sociais, e-mails e mensagens do celular também costuma consumir bons minutos do nosso dia.

4 – Organize-se

Nem tudo o que chega à sua mesa precisa ser resolvido de imediato. Saiba fazer esse filtro para conseguir concluir as tarefas que iniciou. Afinal, como dizem por aí, ‘iniciativa sem acabativa não é nada’. Cuide também da organização da sua mesa ou bancada de trabalho. Tenha atenção ainda para o arquivamento dos documentos virtuais, que devem ter uma lógica e ser de fácil identificação, dentro do que é definido pelas regras da sua organização.

5 – Cuide de você

Mantenha atenção aos sinais do seu corpo e da sua mente e busque ajuda profissional quando sentir que algo não vai bem. Paralelamente a isso, beba bastante água, alimente-se de maneira adequada, faça exercícios físicos, reserve tempo para a família e os amigos e valorize uma boa noite de sono. E, sempre que sentir algum desconforto nas relações de trabalho, no lugar de desabafar com os colegas pelos corredores, busque resolver a questão com seu gestor direto, pares ou diretamente com a equipe de recursos humanos.