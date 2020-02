Da Redação



04/02/2020 | 00:01



A Prefeitura de Diadema abre hoje 1.449 vagas para aulas de hidroginástica e de natação do Projeto Aquáticos, voltado a alunos a partir de 7 anos, nas piscinas do Clube Municipal Mané Garrincha. As inscrições ocorrem até sexta-feira, das 8h às 19h, na Rua dos Cariris, 195, bairro Piraporinha. O Projeto atende aproximadamente 5.000 pessoas.

As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, durante a manhã, tarde e noite, totalizando 27 turmas.