Mauá oferece 110 bolsas de estudo na Uninove

Da Redação



04/02/2020 | 00:01



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), anunciou ontem a concessão de 110 bolsas de estudos para as graduações oferecidas pela Uninove (Universidade Nove de Julho) no município. O benefício – de 50% nas mensalidades – será destinado aos moradores da cidade em situação de baixa renda. Ao todo, serão 100 vagas ofertadas no ensino superior à distância e dez nos cursos presenciais. As inscrições devem ser realizadas entre 10 e 17 de fevereiro.

Os interessados nos cursos à distância devem consultar as opções no site da Uninove. Já as bolsas para as aulas presenciais contemplam as graduações de administração, direito, psicologia, tecnologia e recursos humanos.

Para concorrer às vagas, o postulante deverá se matricular na Uninove, residir em Mauá há dois anos no mínimo, ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2009, não ter diploma de graduação e possuir renda família de até dois salários mínimos – R$ 2.090. A avaliação das condições para a obtenção do benefício será realizada por comissão composta por três representantes do Executivo. Os interessados serão classificados conforme a ordem de menor renda familiar mensal, maior nota do Enem e maior idade.