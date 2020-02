'BBB 20': Globo recebe intimação e Petrix terá que prestar depoimento

03/02/2020 | 20:44



A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um procedimento para apurar possíveis casos de assédio ocorridos no BBB 20, após o participante Petrix Barbosa ter sido alvo de acusações nas redes sociais ao longo da última semana.

"A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá entregou a intimação ao jurídico da TV Globo nesta segunda-feira, 3. O depoimento está marcado para a sexta-feira, 7", informou a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio.

Petrix Barbosa é conhecido por já ter disputado mundiais e jogos pan-americanos como ginasta artístico representando o Brasil, o que lhe credenciou a integrar o grupo Camarote do Big Brother, composto por pessoas já conhecidas do público. Em 2018, o atleta ganhou notoriedade após denunciar abusos sexuais no mundo da ginástica brasileira.

Atualmente, Petrix está no paredão ao lado de Hadson, Pyong Lee e Babu Santana, e pode ser eliminado na próxima terça-feira, 4, saindo da casa antes do período determinado para o depoimento à Polícia.

O E+ entrou em contato com a assessoria da Globo, que confirmou: "A intimação foi entregue, hoje, nos Estúdios Globo".

Na quinta-feira, 30, a hashtag #petrixespulso (com erro de português na palavra "expulso") chegou ao topo dos trending topics do Twitter.

No sábado anterior, 25, Petrix havia sido alvo de críticas nas redes sociais após ter tocado e balançado os seios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, enquanto ela estava bêbada em uma festa.

A produção do BBB chegou a consultar Bianca sobre o ocorrido, mas o participante não foi expulso ou recebeu alguma punição.