A campanha vitoriosa de 1975

“Excelente matéria sobre nosso imortal Tulica. Somente uma dúvida: a data não estaria equivocada (7 de setembro de 1985)? Nesse período o Ramalhão disputava a Primeira Divisão do Campeonato Paulista. E o Vasco da Gama de Americana já não existia, sendo substituído pelo Rio Branco. Inclusive em 1985 o EC Santo André jogou boa parte da temporada no recém-inaugurado Estádio Municipal de Mauá Pedro Benedetti.”

Daniel Alcarria, o representante do Memofut em Mauá.

“Belíssima homenagem ao saudoso Tulica na Memória! O único detalhe é que no jornal saiu que a goleada contra o Vasco de Americana foi em 85 e, na realidade, foi em 75, na campanha que fomos campeões, mas não obtivemos o acesso.

Alexandre Bachega, da torcida ramalhinha

Nota – Corretos os nossos dois colaboradores, Alexandre e Daniel. Memória cochilou e trocou o ano 1975 por 1985. Errado. Fica a correção.

De fato, o Santo André foi campeão em 1975, com o Tulica brilhando. Mas não foi promovido – o regulamento não permitia acesso, o que frustrou toda a cidade.

O Diário preserva em seu Banco de Dados todos os negativos, em preto e branco, devidamente datados, das campanhas de 1975, anteriores e seguintes, dos clubes locais e dos demais jogos cobertos, inclusive os dos grandes clubes de São Paulo e da Seleção Brasileira. A reportagem (rádio e jornal) acompanhava os clubes locais, no Estado de São Paulo e pelo Brasil afora.

Prosseguiu sábado, no campo do Nacional, em Cidade dos Meninos, a IV Taça Tulica de Futebol. Apenas dois jogos foram disputados.

Prestigiem o torneio, que reúne times só com jogadores veteranos. Justa homenagem a eles próprios e ao eterno Tulica.

Quarta Rodada

(Sábado, 1º de fevereiro de 2020 – divulgação: Mauricio Silva)

São Jorge 6, Unidos do Poliesportivo 1

Melhor Idade 3, Asa de Águia 2

A região sem bombeiros em 1960

Estava completamente desaparecido o destacamento de bombeiros de Santo André, criado em setembro de 1957. Os dois únicos veículos que ali prestavam serviços, quebrados, permaneciam parados.

O destacamento ficava na Rua Justino Paixão, em precárias dependências de propriedade da Prefeitura.

O município não cumpria com a sua parte, descumprindo o convênio que firmara com o governo do Estado. Um exemplo: Santo André deveria ter construído ou adaptado em um ano um quartel para o destacamento. Não o fez.

O tenente Hernani Tolosa, comandante do destacamento, informava que nada foi realizado por falta de meios.

Os sinistros na região eram atendidos por bombeiros de São Paulo. A região, com 1.200 indústrias, sofria com esta dependência, mesmo que as maiores empresas contassem com turmas internas de combate a incêndio. Algumas chegavam a ter rede de água especialmente construída.

Nota – Apenas anos depois a atual corporação de bombeiros da cidade e região seria criada com efetividade.

(*) Dados extraídos de uma notícia enviada ao Estadão pelo jornalista Hermano Pini Filho, que depois viria a trabalhar no Diário.

