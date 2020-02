Inter de Limeira vence Ponte Preta de virada e com dois gols de Murilo Rangel

03/02/2020 | 19:12



Murilo Rangel foi o nome do triunfo da Inter de Limeira por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, nesta segunda-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Ele fez os gols do time, no duelo realizado no estádio Major Levy Sobrinho. Esta foi a primeira vitória da equipe como mandante na competição.

O resultado positivo manteve a Inter na zona de classificação no Grupo C. O clube de Limeira chegou aos seis pontos, na vice-liderança. A Ponte Preta, por sua vez, perdeu a chance de assumir a ponta do Grupo A e parou na segunda posição com seis pontos, um a menos do que o Santos.

A Ponte Preta abriu o marcador logo aos três minutos. Yuri fez triangulação com João Paulo e Apodi e cruzou na medida para Bruno Rodrigues. O atacante teve trabalho apenas de desviar para o fundo das redes da Inter de Limeira. Os donos da casa não se assustaram e foram em busca do empate. Geovane, aos sete minutos, e Murilo Rangel, aos 27, tentaram de longa distância e assustaram o goleiro Ygor Vinhas.

No segundo tempo, a Ponte Preta criou a primeira chance. Aos quatro, João Paulo cortou o zagueiro da Inter e encheu o pé, mas o goleiro Rafael Pin fez uma grande defesa. Porém, a resposta da Inter de Limeira foi certeira. Murilo Rangel triangulou com Thomaz e Lucas Braga e deixou tudo igual. Aos 34 minutos, Murilo Rangel virou o jogo em cobrança perfeita de falta, garantindo a primeira vitória da equipe em Limeira.

A Inter voltará a campo no próximo domingo, às 16 horas, quando visitará o Corinthians, em Itaquera, pela quinta rodada. Um dia antes, às 19h30, a Ponte Preta receberá o Palmeiras no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 2 X 1 PONTE PRETA

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Elácio Cordoba, João Victor, Bruno Oliveira e Lucas Balardin; Marquinhos (Matheus Neris), Geovane, Murilo Rangel (Airton Moisés) e Thomaz (Roger Bernardo); Lucas Braga e Tcharlles. Técnico: Elano.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Matheus Alexandre, Cléber Reis, Henrique Trevisan e Yuri;

Bruno Reis (Danrley), Dawan e João Paulo; Apodi (Mateus Anderson), Roger (Alisson Safira) e Bruno Rodrigues. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Bruno Rodrigues, aos três minutos do primeiro tempo. Murilo Rangel, aos dez e aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez.

CARTÕES AMARELOS - Elácio Córdoba (Inter de Limeira); Henrique Trevisan, Apodi, Bruno Rodrigues (Ponte Preta).

RENDA - R$ 49.010,00.

PÚBLICO - 2.997 torcedores.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.