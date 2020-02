Filmes que contam a história do crime de Suzane von Richthofen ganham trailer

03/02/2020 | 19:11



No dia 2 de abril chega aos cinemas dois filmes para mostrar duas versões sobre o mesmo caso: A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Ambos contam a história verídica de como Suzane von Richthofen, interpretada por Carla Diaz, organizou o assassinato de seus pais com a ajuda do namorado, Daniel Cravinhos, vivido por Leonardo Bittencourt.

No trailer, há cenas dos dois filmes, e é possível ver como o casal se conheceu, além de mostrar a constante preocupação de Suzane com os pais, que aparentemente a protegem demais. Há também momentos em que ambos estão no tribunal dando duas versões do assassinato, que aconteceu em São Paulo, em 2002.

Essa ideia de realizar dois filmes, aliás, surgiu justamente da leitura do processo, em que há pontos divergentes nos relatos apresentados pelo casal de ex-namorados.

Os roteiros ficam por conta de Ilana Casoy e Raphael Montes, enquanto a direção é de Maurício Eça.