Polícia do Rio de Janeiro entrega intimação para Petrix Barbosa e participante terá que deixar o BBB20

03/02/2020 | 19:11



Petrix Barbosa, participante do BBB20, foi intimado na última sexta-feira, dia 31. A assessoria de imprensa de comunicação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro confirmou que existe um inquérito sobre os supostos assédios cometidos pelo participante dentro do reality da Rede Globo.

O documento foi entregue ao departamento jurídico da Globo pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá na tarde desta segunda-feira, dia 3. O ginasta terá que ser ouvido na próxima sexta-feira, dia 7. Com isso, se não for eliminado no paredão da próxima terça-feira, dia 4, Petrix terá que deixar o programa para prestar depoimento.

Procurada, a assessoria de imprensa da Globo ainda não foi encontrada para confirmar a informação. Também não se sabe se a emissora tomará outra atitude com o participante após o recebimento do inquérito.