Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato, escreve nova carta e faz desabafo: Qualquer um na minha situação faria o mesmo

03/02/2020 | 19:10



A briga na justiça pela herança de Gugu Liberato parece estar longe de ter fim. Como você conferiu, Rose Miriam di Matteo, a mãe dos filhos do apresentador, entrou na justiça para ser reconhecida como sua viúva e uma das herdeiras em seu testamento, o que tem gerado uma grande divisão familiar. No último domingo, dia 2, a mãe de Gugu, Maria do Céu, deu uma entrevista ao Fantástico e negou que Rose tivesse qualquer envolvimento com seu filho, e que por isso não deveria ter direito ao espólio do apresentador.

Agora, de acordo com o Blog do Amaury Jr., foi revelada uma carta escrita por Rose, em que ela agradece o apoio que está recebendo e ainda desabafa sobre a forma que gostaria de ser tratada. Ela escreveu:

Como mãe e viúva de Gugu Liberato, agradeço às manifestações de solidariedade que tenho visto publicadas na imprensa e recebido pessoalmente de muitas pessoas. Minha intenção nunca foi criar um clima de desrespeito ao meu querido Gugu. Mas apenas de ser reconhecida como sua companheira e mãe de seus filhos. Tenho absoluta certeza de que qualquer pessoa que estivesse na minha situação, faria o mesmo para ser tratada com respeito e dignidade. Obrigado a todos pelo carinho e compreensão.

Gugu Liberato morreu no dia 21 de novembro depois de sofrer um acidente doméstico em sua casa nos Estados Unidos. Em seu testamento, o apresentador deixou 75% do patrimônio - avaliado em aproximadamente um bilhão de reais - para os três filhos (João Augusto, Sofia e Marina) e os outros 25% distribuiu entre os cinco sobrinhos. O nome de Rose não foi citado nos documentos, e agora ela reivindica ser incluída na herança como viúva do apresentador.