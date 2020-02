Polícia pede a prisão de terceiro suspeito na morte de família em São Bernardo

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



03/02/2020 | 18:36



A Polícia Civil solicitou nesta segunda-feira (3), a prisão temporária de um terceiro suspeito de ter participado na morte de Romuyuki, 43 anos, e Flaviana Gonçalves, 40, e do filho cacula - Juan Victor, 15 - encontrados carbonizados na terça-feira no porta malas de carro, na Estrada do Montanhão, em São Bernardo.

O homem, que não teve a identidade revelada, já teria passagem e seria primo de Carina Ramos, 31, presa desde quarta-feira juntamente com Ana Flávia Gonçalves, 24, filha mais velha do casal morto. A prisão temporária delas foi decretada após as duas apresentarem contradições em depoimentos prestados na madrugada de terça-feira, logo após os três corpos terem sido encontrados. Na ocasião, elas alegaram que a família tinha dívida de R$ 200 mil com agiota e que o pagamento desse valor foi o motivo para que a família tivesse saído de casa na madrugada.

Mais cedo, Ana Flávia e Carina estiveram no setor de Homicídios da Delegacia Seccional de São Bernardo para prestar novo depoimento, mas se reservaram ao direito de falarem apenas em juízo. Lucas Domingos, advogado de defesa, disse que ambas mantiveram a declaração de que são inocentes.

Tio de uma das suspeitas e irmão de Flaviana, Flávio Menezes reafirmou que família não tem a menor dúvida da participação delas e espera confissão. "Quem vai roubar uma casa, assaltar uma família, rouba, mata, deixa o corpo lá. Não tenta limpar, não carrega os corpos, não tranca a porta. Elas foram mentoras e executoras do crime com ajuda de mais pessoas", declarou.

Ele disse ainda que família vai acompanhar de perto as investigações e não vai descansar enquanto as circunstâncias dos assassinato não forem reveladas. "Se elas cometeram o crime, que paguem da melhor maneira possível, que tenham a maior pena, porque uma pessoa com essa frieza,para matar pai, mãe e irmão não pode ter alívio, não pode ter dó", acrescentou. (Com informações de Yasmin Assagra)