03/02/2020 | 18:37



A corregedoria do Ministério da Economia proferiu decisão pelo arquivamento do processo administrativo contra o Bradesco aberto após a realização da Operação Zelotes. A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 3, no Diário Oficial da União.

Em comunicado, o Bradesco informa que a decisão segue integralmente o Relatório Final da Comissão Processante, parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e o Despacho Conjunto da Coordenadoria Geral da Gestão e Administração e da Chefia da Divisão de Assessoria e Julgamento, que apontaram a inexistência de prova de que o banco tenha oferecido vantagens indevidas a agentes públicos envolvidos na operação.