Mário Gomes dá detalhes de affair que teve com Betty Faria: - Ela que me convidou para sair

03/02/2020 | 18:11



Mário Gomes, conhecido por ter atuado em novelas como Gabriela, Duas Vidas, Guerra dos Sexos, dentre outras, irá lançar uma autobiografia em que vai revelar histórias bombásticas, como por exemplo, a vez em que ele e Betty Faria - que na época era casada com Daniel Filho - tiveram um caso. Pois é!

Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, ele contou que foi por causa desse affair que sua carreira como galã da TV Globo terminou abruptamente:

- Vou contar tudo e o Daniel Filho vai saber como aconteceu meu envolvimento com a Betty Faria. Ela que me convidou para sair. Ninguém sabia até agora, mas vai saber. Vou contar detalhadamente como se passou a nossa aproximação e como esse ex-diretor me perseguiu dentro da emissora.

Esse caso aconteceu em 1976, na época em que Mário e Betty atuavam juntos em Duas Vidas. Segundo o ator, Daniel Filho, diretor da Globo, se vingou afastando-o de produções da emissora e teria, até mesmo, o difamado em jornais. No ano seguinte, Mário foi alvo de um boato que até hoje dá o que falar: a notícia de que ele teria sido internado em um hospital com uma cenoura no ânus.

- Ele foi um cara de muita crueldade comigo. Usou o poder todo que ele tinha na Globo para me prejudicar. Na época, eu era um ator que estava no auge e tinha uma carreira promissora, mas fui prejudicado.

Demitido em 1984, Mário retornou à emissora em 2008, com sua última novela global sendo A Favorita:

- Fiquei por lá, porém não podia fazer sucesso e aí fui para a Record, onde trabalhei até 2014, disse ele, que trabalhou em produções como Pecado Mortal, Vidas em Jogo e Poder Paralelo.

Ainda trabalhando esporadicamente como ator, ele mantém uma carrocinha ambulante de vendas de sanduíches nas praias, que segundo ele, foi roubada esse verão, mas que ele já estava cuidando do assunto, como contou em vídeo. Ele aproveitou, também, para falar sobre um problema de saúde:

- Não tem drama. O câncer não vai me matar. Coisas da imprensa.

O ator, que está com 67 anos de idade, lutou contra um câncer na próstata sete anos atrás. Segundo informações do Extra, ele passou por novos exames, que apontaram uma suposta volta da doença.