Após receberem informações do público, Boninho invade Casa de Vidro e aconselha participantes

Boninho resolveu invadir a Casa de Vidro na tarde desta segunda-feira, dia 3! E o diretor aproveitou para dar alguns conselhos aos quatro participantes confinados em um shopping do Rio de Janeiro. Em um bate papo com Caon, Daniel, Ivy e Renata, a mente por trás do Big Brother Brasil disse o seguinte:

- O que vocês estão vendo aqui é legal, mas usem com sabedoria. É ser malandro, saber o que está acontecendo. Tem essa tendência aqui dentro, mas assim, é melhor falar Ih, me botaram duas semanas confinado, não sei. Uma coisa ou outra pode falar, não tem problema. Eles vão querer falar Ei, como é que eu tô? [fora da casa], [podem responder] Ih, não sei tudo. Sejam malandros nisso aí. E uma coisa que a gente fala para todo mundo lá: paredão não! Fujam do paredão! Tem gente que fala Me manda para o paredão que eu quero ver... Então se liguem, se divirtam. Falta mais um dia só. Vocês só vão entrar depois que sair [o participante mais votado do paredão].

Boninho, claro, se referia a todas as informações que os competidores estavam recebendo do público que passava pelo shopping. Diversas pessoas estão escrevendo cartazes com mensagens para os brothers, e muitos pedem para que eles levem recados aos jogadores que já estão na casa do BBB 20. Por isso, alguns internautas encararam o discurso de Boninho como ameaça - e criticaram o fato do diretor tentar interferir no jogo.

Não gostei da atitude do Boninho em relação a Casa de Vidro, desabafou uma usuária.

Quando Boninho diz aos confinados na Casa de Vidro: cuidado com o que vão falar... Se tratando do Boninho já soa como ameaça!, apontou outro.

Boninho já induziu TODOS os candidatos da Casa de Vidro a não contarem o que sabem aos outros participantes., comentou uma terceira.

Já outros concordaram com a atitude do diretor.

Critiquei o Boninho, mas ele fez certo em falar para os da Casa de Vidro saber o que vão falar. O pessoal já extrapolou o limite dando informações, analisou um internauta.

Gente, também odiei o Boninho ter dado uma segurada na Casa de Vidro, mas vocês lembram da Aline do BBB 5, que entrou cheia de informação do grupo mau, se juntou com eles e saiu rejeitada com 95% de votos? Bizarro!, relembrou outra.

De um coisa o Boninho está certo, se eles falarem que estavam na Casa de Vidro recebendo informações, e não confinados há duas semanas, vão saber q eles estão entrando com informações e vantagens., ponderou um terceiro.

