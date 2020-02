Após falar sobre o marido pela primeira vez, Tiago Abravanel revela que pretende adotar um filho

03/02/2020 | 18:10



Tiago Abravanel recentemente revelou que está em um relacionamento com o produtor Fernando Poli há cinco anos! A notícia deu o que falar, mas o apresentador garante que nunca esteve no armário. Desde então, o neto de Silvio Santos tem falado mais abertamente sobre o assunto e, não só isso: que ele pretende aumentar a família!

Pois é, em conversa com o A Tarde é Sua, edição dessa segunda-feira, dia 3, ele informou que quer adotar um filho!

Será que em breve Silvio Santos vai ganhar mais um bisnetinho? O jeito é aguardar!

Lembrando que, após os rumores, Tiago resolveu esclarecer os detalhes em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo:

- Sempre fui muito reservado pessoalmente falando, mas nunca me escondi. Vamos fazer cinco anos juntos. Nunca falei disso porque achei que não precisava falar, afinal de contas, o pessoal é pessoal. Mas, enfim, saiu na mídia. Talvez seja novidade para quem não me conhece tanto. Quem me conhece, quem está perto de mim, com certeza, já viu o Fernando, que é uma pessoa incrível, que está dentro da minha família há muito tempo. Falaram: Finalmente o Tiago saiu do armário. Nunca estive no armário, gente. Mas fico feliz por toda essa repercussão.