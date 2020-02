03/02/2020 | 16:10



O marido de Gisele Bündchen, Tom Brady, mostrou que tem muito bom humor ao se divertir com um meme envolvendo seu relacionamento com a modelo.

O jogador de futebol americano e pai de Benjamin e Vivian, frutos de seu casamento com Bündchen, repostou uma imagem de um perfil do Instagram que explica expressões tipicamente brasileiras como verbetes de dicionário. O post em questão fazia referência à forma como o jogador é mais conhecido pelos brasileiros, como marido da Gisele.

O verbete dizia o seguinte:

Marido da Gisele: apelido do Tom Brady no Brasil, onde ele é mais conhecido por ser casado com Gisele Bündchen.

Seguido de vários emojis de risada, Brady escreveu:

Exatamente!