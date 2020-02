Colorido que ajuda a salvar vida

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



03/02/2020 | 23:35



Uma folha de papel em branco e lápis das mais variadas cores. Esse era o caminho para o portal que ‘levava’ Juraci Gomes a um outro lugar, o da criação e dos desenhos. Algo que até então ele não conhecia. Fazia isso aos 9 anos, enquanto estava no hospital onde tratava uma leucemia (câncer que atinge o sangue). Aqueles momentos serviam para amenizar suas dores.

E todo esse universo, que descobriu com a pintura e o desenho, seguiu com Gomes. Mas no ano passado ele resolveu colocar tudo o que estava borbulhando dentro de si para as telas e mostrar o resultado ao público. Com o nome artístico de Gohmys Jwrhacy, o pintor de São Caetano, 51 anos, apresenta a exposição Arte Entre Cores e Contornos, em cartaz no Atrium Shopping, em Santo André. A visitação é gratuita e a mostra ainda não tem data de encerramento.

A exposição é ilustrada por 13 obras em estilo abstrato e produzidas na técnica pintura acrílica sobre tela. Tudo misturado a uma explosão de cores, principalmente quando o olhar se volta para toda sala expositiva. E diversos desses tons, aliás, são criados pelo pintor, em misturas e experimentos.

“Acho que me inspiro em mim mesmo. (Naquela) Força que surge que a gente só acredita nela quando somos colocados em teste”, diz, a respeito de como aparecem as ideias para criar seus quadros. “Me espelho muito no que passei, onde eu era uma cobaia de testes. Mas eu sempre queria estar vivo no dia seguinte para poder pintar, desenhar. Foi onde a força me trouxe até a cura total”, afirma.

Segundo o artista, todas as peças apresentadas são novas e autorais. “Pintei no início de 2019 até os dias de hoje. E continuo (criando), pois tenho inúmeros desenhos prontos para serem pintados”, explica.

Além das diversas cores, curvas e sinais que até parecem ser de origem indígena – como é o artista – dão vida a obras como Montarias, Dente de Leão e Raka. Todas as peças podem ser compradas. Um dos que destaca é Besouro, Sorte Cercada. A tela fala da força do inseto. No caso de famílias como a onthophagus taurus, eles podem carregar até 1.000 vezes o peso de seu corpo. O pintor faz alusão à força do ser humano quando está fora da zona de conforto.

Jwrhacy faz todo tipo de pintura. Vai do realismo ao abstrato e passa por paisagens também. Mas gosta mesmo é do abstracionismo na pintura. Além disso, é envolvido com arte sacra, linguagem que se tornou seu ganha-pão. “Desenvolvo trabalhos com escultura e restaurações”, explica. Tudo ganha vida em um ateliê em Santo André, no fundo da casa de seus pais.

“Consigo desafiar a mente e olhares das pessoas por algo que jamais viram, pelo único”, explica. Os próximos planos de Jwrhacy são, é claro, mais pinturas. “Continuar vivo, sonhando e levando cores e alegrias aos olhares de pessoas que acreditam que a arte cura e traz esperanças de uma vida melhor”, encerra.



Arte Entre Cores e Contornos – Exposição. No Atrium Shopping – Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 (piso térreo), em Santo André. Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 22h. Visitação gratuita.