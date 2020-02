X Ambassadors traz repertório pop rock ao País

Vinícius Castelli

03/02/2020 | 23:50



Com faixas em trilhas de filmes como Esquadrão Suicida, Hércules e Como Eu Era Antes de Você, a banda norte-americana de rock alternativo X Ambassadors tem agenda em São Paulo e se apresenta dia 13 de maio no palco da Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694), a partir das 22h.

Além de ter produzido músicas do novo disco da cantora Lizzo (que faturou prêmios no Grammy 2020), o grupo, criado há uma década, é dono de hits como Renegade, Jungle e Unsteady. As entradas custam de R$ 90 a R$ 350 e podem ser compradas a partir de sexta-feira pelo site www.eventbrite.com.br.