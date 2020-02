Parentes de família assassinada aguardam confissão do crime

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



03/02/2020 | 15:19



Ana Flávia Gonçalves, 24 anos, e Carina Ramos, 31, se reservaram ao direito de falarem apenas em juízo na tarde desta segunda-feira, quando estiveram na Deic (Delegacia Estadual de Investigação Criminal), em São Bernardo, para prestar esclarecimentos sobre o assassinato dos empresários Flaviana, 40 anos, e Romuyuki Gonçalves, 43, e do filho mais novo, Juan Victor, 15, encontrados carbonizados dentro de porta malas de carro, na Estrada do Montanhão, na última terça-feira. Filha e nora de casal morto são suspeitas de envolvimento no crime e foram indicadas por homicídio triplamente qualificado. Este foi a terceira vez que elas estiveram na delegacia para testemunhar.

Tio de uma das suspeitas e irmão de Flaviana, Flávio Menezes, 38, reafirmou que família não tem a menor dúvida da participação delas e espera confissão. "Quem vai roubar uma casa, assaltar uma família, rouba, mata, deixa o corpo lá. Não tenta limpar, não carrega os corpos, não tranca a porta. Elas foram mentoras e executoras do crime com ajuda de mais pessoas", declarou.

Ele disse ainda que família acompanhará de perto as investigações e não vai descansar enquanto as circunstâncias dos assassinato não forem reveladas. "Se elas cometeram o crime, que paguem da melhor maneira possível, que tenham a maior pena, porque uma pessoa com essa frieza,para matar pai, mãe e irmão não pode ter alívio, não pode ter dó", acrescentou.

O advogado de defesa das suspeitas, Lucas Domingos, informou que o depoimento de hoje era uma complementação do testemunho de sexta-feira (31), mas não quis dar nenhum detalhe das investigações. (Com informações de Yasmin Assagra)

Histórico - Ana Flávia e Carina tiveram prisão temporária – 30 dias – decretada pela Justiça na noite de quarta-feira. No entendimento do setor de Homicídios da Delegacia Seccional de São Bernardo, as duas participaram do crime. A polícia ainda informou ter identificado dois homens suspeitos de atuar na ação.

As duas foram presas após apresentarem contradições em depoimentos prestados na madrugada de terça-feira, logo após os três corpos terem sido encontrados. Na ocasião, elas alegaram que a família tinha dívida de R$ 200 mil com agiota e que o pagamento desse valor foi o motivo para que a família tivesse saído de casa na madrugada.

Outros familiares das vítimas também foram ouvidos ontem pela polícia, entre eles a mãe de Flaviana, Vera Lucia Chagas Conceição, 58 anos. Ela teria pedido para conversar com a neta, que negou o diálogo.

Uma testemunha que está sob proteção judicial e não teve a identidade revelada relatou à polícia que viu um homem de aproximadamente 1,90 metro de altura junto com Ana Flavia e Carina. “Essa pessoa contraria tudo que elas falaram. Conta que colocaram o carro de ré e carregaram coisas pesadas. Isso é altamente suspeito”, declarou o titular da Delegacia de Investigações Criminais de São Bernardo, Paul Henry Bozon Verduraz.

Câmeras de segurança do condomínio onde os três mortos viviam, no Jardim Ciprestes, em Santo André, – que foi pichado com pedido de justiça – mostram que, por volta da 1h da terça-feira, dois carros deixaram o local (o Jeep Compass da família e o Fiat Pálio de Ana Flavia). O veículo de Gonçalves foi encontrado duas horas depois, em chamas. Laudo necroscópico revelou que a morte dos três foi provocada por traumatismo cranioencefálico em decorrência de pancadas no lado direito da cabeça – o que indica que o agressor pode ser canhoto.

A polícia tenta localizar a arma utilizada no crime e aguarda resultados de perícias de manchas de sangue em uma calça de Ana Flavia, no imóvel da família e nos carros de Gonçalves e de Ana Flavia.

As investigações sobre as circunstâncias da morte da família estão em segredo judicial. A medida, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), é necessária para preservar o andamento das investigações.