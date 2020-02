Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



03/02/2020 | 15:14



Uma briga de bar terminou em morte na noite deste domingo (2),n a Rua Doze, 91, no Montanhão, em São Bernardo. André Souza Pinto, 37 anos , foi esfaqueado após discussão. O agressor ainda não foi identificado.

Segundo o proprietário do local, o bar estava lotado e, em determinado momento, um discussão entre dois homens foi iniciada. O agressor, por sua vez, sacou uma faca e golpeou Pinto, que morreu na hora. O dono do bar não sabe quem é o suspeito, que fugiu na sequência.

O caso foi registrado no 6º DP (Baeta Neves) do município, mas a investigação seguirá pelo Setor de Homicídios. Além das testemunhas ouvidas, a equipe de investigação busca por imagens de segurança para identificar o autor do crime.