Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



03/02/2020 | 15:18



A cidade de Monte Verde, em Minas Gerais, foi eleita como um dos 10 lugares mais acolhedores do mundo para conhecer, segundo uma pesquisa feita pelo Booking.com. O levantamento foi feito levando em consideração o quesito de hospitalidade do Traveller Review Awards 2020, prêmio anual, que reúne as avaliações feitas pelos turistas.

Além da cidade mineira, a lista é composta por outros nomes como Goreme, na Turquia, Cochem, na Alemanha, Doolin, na Irlanda, e outros destinos de destaque. Confira a lista completa na galeria:

Lugares mais acolhedores do mundo