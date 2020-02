Veja algumas atrações do Japão, país das Olimpíadas 2020

Redação

Do Rota de Férias



03/02/2020 | 14:18



O Japão é um país de contrastes. Um pouco maior que o estado de São Paulo e 22,5 vezes menor que todo o território brasileiro, a Terra do Sol Nascente é relativamente pequena em extensão, mas gigante em outros aspectos. Cravada no extremo leste do continente asiático e banhada pelo Oceano Pacífico, esta nação milenar reúne cerca de 6.852 ilhas, onde passado e futuro coexistem em perfeita harmonia com os costumes e tradições do oriente.

Pouco mais de 30 horas de voo separam São Paulo de Tóquio, capital do Japão e uma das cidades mais populosas do globo terrestre, com aproximadamente 37,8 milhões de habitantes. Em 2020, aliás, os olhos do mundo estarão focados na metrópole, que voltará, depois de 56 anos, a sediar uma Olimpíada, um dos eventos esportivos mais importantes do planeta – a competição comça em julho,quando mais de 11 mil atletas devem desembarcar no destino.

Para quem pretende curtir os encantos do Japão em 2020, já é possível entrar no clima dos jogos e conhecer um pouquinho mais sobre esta nação. A Quickly Travel, uma das três agências oficiais que comercializarão os pacotes para o evento, separou algumas dicas de atrações para aproveitar o país.

Atrações do Japão: Tóquio

Tóquio é gigante e escolher o que fazer na capital é uma árdua tarefa. Há atrativos em praticamente todos os bairros e, dependendo do tempo de permanência na cidade, é preciso organizar os passeios de acordo com os seus interesses. O eficiente transporte público ajuda na hora de se locomover, mas perder-se em meio aos letreiros luminosos e acompanhar o vai-vem das pessoas é uma das experiências mais divertidas e enriquecedoras a se fazer na frenética capital.

Vale a pena visitar os principais bairros, como Ginza, Odaiba, Asakusa, Shibuya e tantos outros. Este último, aliás, é o lar de um dos cruzamentos mais famosos e movimentados do mundo.

Arredores de Tóquio

Nos arredores de Tóquio, o Monte Fuji é um dos principais cartões-postais do Japão. O vulcão adormecido, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, pode ser visitado ao melhor estilo “bate-volta” saindo da capital. O passeio, inclusive, é um dos mais procurados pelos turistas.

Há ainda opções como Yokohama, muito famosa por abrigar o maior bairro chinês do Japão, Kamakura, que é repleta de templos budistas, e Nikko, uma pequena cidade histórica cujo maior tesouro é o santuário de Toshogu. Localizado em Urayasu, o Tokyo Disneyland é outra atração localizada nos arredores de Tóquio.

Kyoto

A cidade, que já foi capital do país por mais de um milênio, é um verdadeiro museu a céu aberto por conta da sua centenária arquitetura. Alçado à Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, o destino está repleto de templos budistas e xintoístas.

Kyoto também é famosa por conseguir reunir a verdadeira essência da cultura japonesa em um só lugar. Não estranhe ao ver homens e mulheres utilizando quimono pelas ruas.

No bairro de Gion, aliás, é possível encontrar as legítimas gueixas. Para conhecer e aproveitar tudo que o destino tem a oferecer é necessário reservar pelo menos dois dias. A melhor maneira de chegar até a cidade é de trem-bala, partindo de Tóquio. O trajeto leva, em média, 2h30.

Osaka

Terceira maior cidade do país, Osaka é um dos grandes centros financeiros do Japão e da Ásia. Fundada no final do século 19, foi arrasada pelos bombardeios na segunda guerra mundial, tornou-se mais moderna, mas preservou suas características tradicionais. Outra atração é a gastronomia, já que o local oferece variadas opções para o turista conhecer e desfrutar.

O destino pode ser feito em apenas um dia, em um simples bate-volta partindo de Kyoto, que está a pouco menos de 40 quilômetros de Osaka.

Okinawa

No Japão também tem praia. E é no arquipélago de Okinawa, entre Kyushu, a mais meridional das quatro grandes ilhas japonesas, e Taiwan, que é possível encontrar belas praias de areias brancas e águas azuis. Resorts também são muito comuns na região, que apresenta clima tropical por quase todo o ano.

Ao todo, cerca de 169 ilhas fazem parte do arquipélago, mas apenas 49 são habitadas. O destino é perfeito para prática de esportes aquáticos, como mergulho e surf, por exemplo. Relaxar e aproveitar as cores e sabores de Okinawa também é uma boa pedida. A cidade está a aproximadamente 3h de voo de Tóquio. O principal aeroporto é o de Naha, que oferece boas conexões com voos tanto da capital, quanto de Kyoto, Osaka, Sapporo, Nagoya, Fukuoka e exterior.

Sapporo

No extremo norte do país, na Ilha de Hokkaido, que é a segunda maior do Japão, Sapporo aguça os sentidos dos cervejeiros, que podem visitar o Museu e Jardim de Cerveja de Sapporo e, quem sabe, conferir de pertinho o Festival de Cerveja de Sapporo, no verão. A atração, aliás, reúne multidões.

O destino também é famoso por conta da neve, tendo recebido, inclusive, os Jogos Olímpicos de Inverno de 1972. Durante o inverno, em fevereiro, outro festival, dessa vez o de Neve, atrai grande quantidade de pessoas ávidas por atrações como shows, concursos e instalações e esculturas feitas de gelo. O principal aeroporto de Sapporo é o de Shin-Chitose, que oferece boas conexões com a maioria das cidades japonesas.

