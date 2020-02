Bruna Marquezine se revolta ao assistir BBB20

03/02/2020 | 14:10



Não é segredo para ninguém que Bruna Marquezine é uma grande fã do Big Brother Brasil! A atriz está acompanhando a 20ª edição do reality show, principalmente porque Manu Gavassi, uma de suas melhores amigas, está confinada no programa. E toda vez que ela assiste à atração, ela comenta por meio de seu Stories!

Na noite do último domingo (2) enquanto o paredão da semana ia sendo formado, a atriz comemorou a maioria dos votos da casa indo para Hadson. Como Petrix, outro participante que ela não gosta, também está na berlinda, Bruna fez um apelo:

- Por favor, Boninho [diretor do programa], deixa sair dois! Não é nada pessoal, mas... talvez seja, disse, rindo.

Na vez em que Manu foi votar - e escolheu também o Hadson - Bruna brincou:

- Eu já falei pra você que você nunca passa frio por estar coberta de razão!

Depois, ela ainda mostrou alguns registros do confronto de algumas das meninas da casa com Hadson, após o plano da sedução vir à tona, e ficou revoltada com Petrix, no quarto das sisters, negando que tenha participado dessa história:

- Ai, sinceramente, esse programa tá acabando com a minha vida. São 2h44 da manhã, eu não tenho paz, eu não vou conseguir dormir tão cedo, disse, opinando que Petrix tinha arquitetado o plano, durante uma festa, e estava se sentindo frustrada pelo fato de as meninas não estarem ainda sabendo disso:

- Vontade de entrar nessa casa e falar tudo.

No Twitter, ela reforçou essa sua revolta ao repostar mensagens como:

Petrix não tá lembrando dele dizer na festa que a estratégia era seduzir que ia usar até a dança e tal? Ah, trás o óleo de peroba.

AH PRONTO! Petrix no quarto das meninas falando que acha um absurdo essa história.

Ainda acho o Petrix extremamente mais perigoso do que o Hadson, ele tá agora no meio das meninas fingindo que não sabia de NADA.