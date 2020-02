Gracyanne Barbosa evita fotos com Viviane Araújo em encontro de rainhas do Carnaval

03/02/2020 | 14:11



Evelyn Bastos, Rainha de Bateria da Mangueira, reuniu um encontro com todas as rainhas do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro! O evento aconteceu no último sábado (1) e Gracyanne Barbosa e Viviane Araújo foram convidadas. Acontece que, segundo informações do colunista Léo Dias, Gracyanne, rainha da União da Ilha, teria evitado Vivi, da escola Salgueiro, em diversos momentos da noite.

Ainda de acordo com o colunista, Gracyanne teria saído da área VIP do evento junto com seguranças assim que Vivi chegou.

Em resposta, a esposa de Belo disse o seguinte:

- Eu não estava com segurança, eu desci porque desfilei na escola por muitos anos e sempre faço isso porque gosto de estar com o povo. Eu fui ver as passistas, que sempre foram minhas amigas e parceiras. Eu tenho muitos amigos na Mangueira e até queria ir à bateria dar um beijo no pessoal mas não fiz isso em respeito a Evelyn.

- A Viviane ainda não estava lá. Quando eu subi novamente, aí sim ela tinha acabado de chegar. Nesse momento nós todas saímos e a Viviane, lógico, subiu sozinha para sambar na bateria porque ela é diferenciada e depois foram todas as rainhas, a corte e a Luma. Eu estava com a galera que era criança na época que eu desfilei na Mangueira e eles estavam me conduzindo como amigos, concluiu Gracyanne.

