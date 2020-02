Avião da Boeing com "problema técnico" sobrevoa Madri antes de pouso

03/02/2020 | 13:21



A Enaire, gestora de navegação aérea da Espanha, informa em sua conta no Twitter que um avião com problema técnico sobrevoa a cidade de Madri, antes de retornar ao aeroporto de Barajas, onde deve ser feito um pouso de emergência. De acordo com o jornal El País, o avião sobrevoa a zona sul da capital, gastando combustível para realizar a aproximação e em seguida um pouso de emergência.

O jornal informa que o avião de passageiros da Air Canadá é um Boeing 767, que seguiria para Toronto, no Canadá, e tem 130 passageiros a bordo. O El País cita versões segundo as quais houve "danos sérios" em uma roda na decolagem, o que levou o piloto a abortar o trajeto e a informar os controladores sobre a necessidade de um pouso de emergência. Antes disso, o avião dá voltas para gastar combustível e tornar o procedimento mais seguro. O aeroporto de Barajas já destinou uma pista para esse pouso.