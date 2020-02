Quatro hotéis de luxo que serão inaugurados em 2020

Redação

Do Rota de Férias



03/02/2020 | 13:18



2020 será um ano marcado por lançamentos do setor hoteleiro. A rede global de agências de viagens de luxo Virtuoso compilou uma lista com as propriedades que devem abrem as portas nos próximos seis meses. As hospedagens encontram-se tanto em regiões populares entre viajantes, como França e México, quanto nas mais exóticas, como Japão. Confira os quatro hotéis de luxo que serão inaugurados este ano.

Cheval Blanc Paris, França – Abertura: primavera, 2020

Localizado no coração de Paris, na França, a alguns passos do Louvre e do Marais, o Cheval Blanc Paris combina características históricas, culturais e contemporâneas para uma autêntica experiência parisiense. As janelas panorâmicas nos 26 quartos e 46 suítes oferecem vista para famosos marcos e áreas movimentadas da cidade.

Exclusividades Virtuoso: upgrade na chegada (mediante disponibilidade), café da manhã americano completo para duas pessoas (por dia), prioridade na imigração, transfer privativo de ida e volta gratuita com meet and greet VIP, acesso ao spa, wifi gratuito e early check-in e late check-out (mediante disponibilidade).

One&Only Mandarina, México – Abertura: junho, 2020

Situado à beira-mar, o One&Only Mandarina, México, conta com 104 villas e casas na árvore privativas – cada um com sua piscina. Os viajantes têm acesso a experiências culinárias inovadoras, um animado clube de praia, programação de bem-estar e um playground com atividades em terra e no mar.

Exclusividade Virtuoso: upgrade na chegada (mediante disponibilidade), café da manhã para duas pessoas (por dia), crédito de US$ 100 no resort, wifi gratuito, early check-in e late check-out (mediante disponibilidade).

The Tokyo EDITION, Toranomon, Japão – Abertura: junho, 2020

Localizada próximo às queridinhas atrações de Tóquio, a propriedade terá 206 apartamentos com vista deslumbrante do horizonte da cidade, 21 suítes e uma cobertura. O hotel também conta com um restaurante exclusivo, um bar e um spa com atmosfera luxuosa.

Exclusividade da Virtuoso: upgrade na chegada (mediante disponibilidade), café da manhã para duas pessoas (por dia), crédito de US$ 100 no hotel, wifi gratuito e early check-in e late check-out (mediante disponibilidade).

Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel, Itália – Abertura: junho, 2020

Um antigo refúgio utilizado pela realeza e a elite de Hollywood, o Villa Igiea tem localização privilegiada com vista para as águas azuis do Golfo de Palermo, na Sicília. Após uma restauração, o palácio exibirá um novo design, mantendo sua essência atemporal.

Exclusividades Virtuoso: upgrade na chegada (mediante disponibilidade), café da manhã para duas pessoas (por dia), crédito de alimentos e bebidas no valor de US$ 100, wifi gratuito e early check-in e late check-out (mediante disponibilidade).

Os resorts mais luxuosos do Brasil

As hospedagens luxuosas não encontram-se só no exterior. Confira a galeria para conhecer os resorts mais luxuosos do Brasil.