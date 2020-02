Neymar antecipa festa de aniversário a contragosto do treinador do PSG

03/02/2020 | 12:27



Mesmo a contragosto do técnico alemão Thomas Tuchel, Neymar fez a sua festa de 28 anos na noite deste domingo, em Paris. O evento contou com várias celebridades, companheiros do jogador no Paris Saint-Germain e os "parças", grupo íntimo de amigos do atacante que sempre está em seus eventos.

Com compromissos pelo PSG durante a semana, Neymar resolveu antecipar as comemorações de seu aniversário, que será nesta quarta-feira. A reunião aconteceu em evento privado na casa noturna Yoyo, em Paris. Os cantores Nego do Borel, Mumuzinho, Maiara e Maraisa, o surfista Gabriel Medina e os jogadores Cavani, Thiago Silva, Marquinhos, Mbappé foram algumas celebridades que postaram imagens nas redes sociais vestidos para a festa. Registros fotográficos eram proibidos no local.

No momento de cortar o bolo, os amigos de Neymar cantaram o tradicional "com quem será?", brincando sobre uma possível pretendente do jogador. Também estavam presentes no local as modelos Natalía Barulích e Katerina Safarova, apontadas como affairs do ex-Barcelona e Santos.

CHEFES NÃO ESTAVAM - Segundo o jornal Le Parisien, todos os membros do PSG foram convidados para a festa, mas Thomas Tuchel, o diretor esportivo Leonardo e o presidente Nasser Al-Khelaïfi não foram. Durante a última semana, o treinador chegou a afirmar que o evento seria uma distração no clube.

"Dá a impressão de que não somos 100% focados e profissionais. É uma pena, mas não quero falar muito sobre isso. As coisas estão ótimas porque conversamos muito sobre isso", disse o alemão após vitória por 5 a 0 sobre o Montpellier.

Líder disparado do Campeonato Francês com 55 pontos, contra 43 do Olympique de Marselha, o PSG tem como principal objetivo a conquista da Liga dos Campeões da Europa. A equipe parisiense tem como adversário nas oitavas de final do torneio o Borussia Dortmund. Os duelos estão marcados para o próximo dia 18, na Alemanha, e 11 de março, na França.