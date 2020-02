Testamos: Pequena e potente, caixa de som Anker SoundCore Mini 2 custa R$ 260

Bianca Bellucci

Do 33Giga



03/02/2020 | 10:18



A caixa de som Anker SoundCore Mini 2 já conquista o usuário logo ao ser retirada da embalagem. Com apenas 7,9 cm de altura – pouco menor do que um maço de cigarros – e 207 gramas, pode ser carregada sem grandes dificuldades em mochilas e bolsas. O seu design, porém, é bastante simples. Preto e com os botões emborrachados na parte inferior. Também tem uma base antiderrapante para lá de eficiente – mas que gruda qualquer pelinho.

Raio-X

Nome: Anker SoundCore Mini 2

Conexão: Bluetooth

Duração da bateria: até 15 horas

Potência: 6W

Dimensões (LxAxP): 6,95 x 7,9 x 6,95 x cm

Peso: 207 gramas

O que anima: som potente e de qualidade, formato compacto e leve, bateria duradoura, fácil de usar e parear

O que decepciona: alcance curto, não vem com cabo P2

Preço: R$ 259,90 (ganhe desconto com o cupom GIGA33)

Site oficial: http://bit.ly/37HrQsm



Para começar a usar o produto da Anker basta conectar o Bluetooth. De forma simples, você deve pressionar o botão dedicado na caixa, que piscará uma luz azul. Em seu dispositivo favorito, procure pelo gadget e faça o pareamento. Nos testes do 33Giga, ela se comunicou bem tanto com um celular Android quanto com um iOS.

É possível também plugar um cabo P2 – entrada típica de fone de ouvido – e usar a caixinha como auxiliar. O fio, entretanto, não acompanha o kit.

Em relação ao som, a caixa surpreende pela potência. Durante a avaliação do 33Giga, com o volume ao máximo, chegou a tremer a mesa em que estava apoiada e alcançou dois andares abaixo do lugar que estava localizada. Quando o assunto é qualidade, a Mini 2 entrega ótimas batidas para diferentes ritmos musicais. Entre eles: funk, hip hop, jazz e metal. Já quem é fã de indie rock pode se decepcionar. A sonoridade mais desleixada de algumas bandas, como The Breeders e Arctic Monkeys, fica muito em evidência, dando uma impressão de áudio ruim.

Vale destacar que, quando o gadget da Anker está conectado a um celular, permite que o usuário atenda a chamadas. Basta pressionar o botão Play/Pause para atender e encerrar as ligações. A qualidade sonora é boa para ambos os envolvidos na conexão.

Um ponto negativo, porém, é o raio de alcance. O som começa a falhar quando o dispositivo conectado está a uma distância de 20 passos – cerca de 10 metros. Logo, a solução é manter o aparelho próximo à Anker SoundCore Mini 2.

Já a bateria da caixinha merece destaque. Durante os testes do 33Giga, após 3 horas de uso, só foram consumidos 15%. De forma geral, a Mini 2 oferece autonomia de até 15 horas. Para carregá-la, basta plugar o cabo microUSB que acompanha o kit e esperar cerca de 3 horas. Quem estiver com pressa, 30 minutos entregam 30%.

O preço sugerido da Anker SoundCore Mini 2 é R$ 259,90 – leitores do 33Giga ganham 10% de desconto com o cupom GIGA33, promoção é válida até maio. Tal valor é atraente quando comparado com a popular JBL GO 2. Isso porque a caixa de som é mais cara (R$ 270), tem a metade da potência (3W) e entrega bem menos autonomia (5 horas).

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja os outros testes realizados pelo 33Giga: