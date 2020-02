Vai jogar um eletrônico fora? Veja 4 dicas para agir de forma segura

Da Redação, com assessoria

Se engana quem pensa que formatar um HD do computador ou apagar o histórico de aplicativos e navegadores basta antes de jogar um aparelho fora. Os dados ainda podem ser recuperados por criminosos mesmo após a formatação. Aqui, a ESET compartilha algumas dicas de segurança para levar em conta antes de jogar algum dispositivo usado no lixo.

Busque programas para formatação

Cada sistema operacional possui uma forma diferente de ter seu disco zerado. A limpeza de computadores MAC é simples, basta utilizar a função Disk Utility. Já no caso do Windows, não existe ferramenta interna, por isso, a ESET recomenda buscar soluções online. A dica é pesquisar por utilitários com mais reviews.

Caso você tenha uma unidade de estado sólido (SSD, pendrive ou outro dispositivo de armazenamento), consulte o site do fabricante para obter o utilitário do produto. Se quiser ir além, vale até destruí-lo.

Elimine senhas e logins de seu celular

Quanto aos smartphones, eles têm seus próprios utilitários implementados no sistema para tornar o processo o mais ágil possível. Se a intenção é descartar um iPhone, primeiro é necessário fazer logout de todos os serviços, como iTunes, iCloud, App Store. Em seguida, entre na seção Configurações, depois no menu Redefinir e pressione “Limpar todo o conteúdo e configurações”.

Se você planeja descartar um Android, o processo pode variar um pouco de um fabricante para outro, mas o procedimento costuma ser parecido. Primeiro você elimina medidas de segurança (como a senha da tela de bloqueio) e depois continua com a exclusão das contas com em que efetuou login. Em seguida, é só executar a opção “redefinir dados de fábrica no telefone”.

Meio ambiente

Além das questões de segurança, também é importante ser responsável com o meio ambiente. “Se você planeja descartar um dispositivo, é essencial procurar lugares que realizam reciclagem de aparelhos eletrônicos. Eles contêm recursos valiosos que podem ser usados ??na fabricação de dispositivos futuros”, diz Camilo Gutierrez, chefe do laboratório de pesquisa da ESET América Latina.

Backup das informações

Faça o backup de seus dados. Para os celulares, é possível utilizar uma solução de nuvem gratuita, como as oferecidas por alguns provedores de e-mails, ou usar a memória de seu computador. Já para os PCs e notebooks, uma combinação de nuvem e HD externo pode ajudar. Dessa forma é possível evitar a perda de dados confidenciais ou sigilosos.

