Do Dgabc.com.br



03/02/2020 | 09:58



Um jovem, de 29 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (2), na Rua Paes de Andrade, no Jardim Limpão, em São Bernardo.

Segundo a ocorrência, a vítima, que trabalhava como entregador de uma pizzaria, estava retirando as encomendas do locam quando um homem entrou no estabelecimento e fez os disparos.

O funcionário da pizzaria morreu na hora. O Samu (Serviço Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas o óbito foi consta tato antes que fosse possível encaminhar a vítima ao socorro.

O caso foi registrado como homicídio no 1º DP (Centro). A investigação ficará à cargo do Setor de Homicídios.