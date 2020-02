Obituário - 03 de fevereiro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/02/2020 | 09:28



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 28 de janeiro

Romuyuki Vera Gonçalves, 43. Natural de Cocal (PI). Residia em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.

Flaviana de Menezes, 41. Natural de Diadema. Residia em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Juan Victor Menezes Gonçalves, 15. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 28. Cemitério dos Casa.



Santo André, quarta-feira, dia 29 de janeiro

Neuza Maria Gama, 64. Natural de Uniflor (PR). Residia em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).



Santo André, quinta-feira, 30 de janeiro

Maria Romana de Araujo, 90. Natural de Bonfim (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Pereira, 85. Natural de Piatã (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilma Medina, 77. Natural de São Caetano. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ignez Dias Tercetto, 74. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Paschoal Alves, 66. Natural de Viradouro (SP). Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Jardim da Colina.

José Lopes da Silva Filho, 63. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido de Souza Teixeira, 60. Natural de Dracena (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Coveiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sonia Maria Moncorvo, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jurandir Molina Costa, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Marilu, em São Paulo (SP). Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, 31 de janeiro

Alice do Prado, 85. Natural de Pirassununga (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adalgisa Nascimento Monicci, 78. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Florentina Gonçalo Machado Stanghini, 78. Natural de Aguaí (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Paulo Sérgio Arellaro, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.

José Antonio Cândido Filho, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Motorista de caminhão. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Shirley Maria dos Santos, 50. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Faturista. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alessandro Garcia, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Ajudante. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Gomes de Lima, 41. Natural de Lavras da Mangabeira (CE). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sábado, dia 1º de fevereiro

Alcides Marchesini, 93. Natural de Pirassununga (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Heleno Pedro de Melo, 92. Natural de Cabaceiras (PB). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bonini Santi, 89. Natural da Itália. Residia na Vila Pires, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jandira Corrêa Mazzini, 78. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Joaquim Augusto da Cunha Neto, 78. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Manoel Antonio de Jesus, 71. Natural de Andradina (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Zukauskas, 71. Natural de Barueri (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson dos Santos, 70. Natural de Santo André. Residia no

Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson de Paula, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Olga Molski de Toledo, 94. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Chácara Santa Felicidade, em Mogi Guaçu (SP). Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Walter Urso, 93. Natural de Cerquilho (SP). Residia no bairro do Brás, em São Paulo (SP). Dia 15, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Ordália Rosa, 92. Natural de Alfenas (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19, em Valinhos (SP). Cemitério de Vila Euclides.

José Benedito Ribeiro, 91. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Elisa Martin Canichio, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro da Mooca, em São Paulo (SP). Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Wanda Montalban Toma, 83. Natural e São Paulo (SP). Residia na Vila Granada, em São Paulo (SP). Dia 22, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Miguel Sant’Ana Garcia, 81. Natural de Nova Horizonte (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Otília Lunardi Menezes, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro da Consolação, em São Paulo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Takehiko Kosuji, 77. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila das Mercês, em São Paulo (SP). Dia 14, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Sebastião Barreto, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Anhanguera, em Praia Grande (SP). Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Mafalda Amélia Antonio, 58. Natural de São Bernardo.Residia na Vila Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Marcos Lagler, 54. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Joelmison Mancini, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Elaine Rodrigues Agostinho, 44. Natural de São Bernardo. Residia no Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quarta-feira, 29 de janeiro

Vitória Maria Oliveira da Silva, 84. Natural de Ichu (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Oswaldo Stivaletti, 79. Natural de Guatapará (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Ademir Luiz, 69. Natural de Álvares Florence (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

José Orineu Neves, 68. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



São Bernardo, quinta-feira, 30 de janeiro

Marcolina Adriana de Souza, 93. Natural de São João do Piauí (PI). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Phoenix, em Santo André.

Santa Rosa de Jesus, 90. Natural de Porteirinha (MG). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Francisco Pereira, 88. Natural de Manga (MG). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Tereza Rocha da Silva, 84. Natural de Martinópolis (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Pensionista. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Edna Fontana Ferreira, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Edison do Espírito Santo, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Luiza Freire da Silva, 70. Natural de Quixeramobim (CE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Antonio Lima, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Antonio Lopes Silva, 66. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.



São Bernardo, sexta-feira, dia 31 de janeiro

Leonel Aldino Belini, 87. Natural de Mirassol (SP). Residia na Vila Paulicéia, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Adelina Maria de Jesus, 76. Natural de Condeúba (BA). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

João Neri Evangelista, 65. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Luís André de França, 55. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.



São Bernardo, sábado, dia 1º de fevereiro

Maria de Lourdes Corrêa dos Santos, 80. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Memorial Planalto, em São Bernardo.



SÃO CAETANO

Raul Cespede, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Trinidad Castillo Reigada, 73. Natural da Espanha. Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Geruza Ribeiro de Souza, 84. Natural de Casa Nova (BA). Residia no Jardim Mambae, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Itiúba (BA).



M A U Á

Aramita Rodrigues de Faria, 77. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria José Bertoldo Bettega, 78. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São José.



PARANAPIACABA

Maria de Souza Madeira, 86. Natural de Santo André. Residia em Paranapiacaba. Dia 1º. Cemitério Bom Jesus, em Paranapicaba.