Polícia investiga se Carina tem ligação com traficantes de Sto.André

Raphael Rocha

02/02/2020 | 22:48



A polícia investiga se Carina Ramos, 31, companheira de Ana Flávia Gonçalves, 24, tem relação com traficantes de uma favela de Santo André. As duas são suspeitas de assassinar o empresário Romuyuki Gonçalves, 43, a mulher, Flaviana, 40, e o filho mais novo do casal, Juan, 15 – os três foram encontrados com os corpos carbonizados na Estrada do Montanhão, em São Bernardo, na terça-feira.

Segundo o programa Fantástico, da Rede Globo, Carina e Ana Flávia moram em uma comunidade de Santo André próxima da casa dos pais de Ana Flávia e elas tinham proximidade com criminosos do local. Ambas estão presas preventivamente. Outros três suspeitos são procurados.

Câmeras de segurança do condomínio onde a família morava mostram que o carro de Ana Flávia entra e sai das dependências do local diversas vezes. Carina aparece nas gravações usando casaco com capuz, apesar de, na terça-feira, ter sido um dia quente.

A reportagem do Fantástico traz também entrevista de Flávio Menezes, irmão de Flaviana. Ele acusou a sobrinha e a companheira dela de planejar a morte da família por interesse financeiro. À Rede Globo, Flávio disse que o apartamento estava com a porta trancada quando a polícia chegou. "Um chaveiro precisou ser chamado." Os policiais encontraram a residência completamente revirada e com objetos furtados, como uma televisão.

Em um dos depoimentos, Ana Flávia relatou que o pai, que tinha franquia de loja de beleza em shopping, devia R$ 200 mil para agiotas e que teria ido resolver a pendência ao lado do filho, Juan. Depois, ela disse que o apartamento havia sido assaltado e que ela e sua companheira não participaram do crime.

Na sexta-feira à noite, a polícia fez nova perícia no local e, com uso de luminol, detectou manchas de sangue pela casa. Às autoridades, Ana Flávia alegou que era sangue menstrual, informação que está sob apuração.