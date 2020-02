Guarani marca no último lance e tira 100% do Ramalhão

Júnior Carvalho

Do dgabc.com.br



02/02/2020 | 21:55



O Santo André segurou até os 48 minutos do segundo tempo sua invencibilidade no Campeonato Paulista, mas gol do lateral-esquerdo Bidu, do Guarani, no último lance do jogo impôs a primeira derrota do Ramalhão no torneio.



O Bugre venceu o Ramalhão por 2 a 1, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Tirou os 100% de aproveitamento dos comandados do técnico Paulo Roberto, que podem até perder a liderança do Grupo B hoje – correm risco de serem ultrapassados pelo Novorizontino, que enfrenta o São Paulo, no Morumbi, às 20h.



Durante quase todo o primeiro tempo, o Santo André teve dificuldades para ameaçar a meta do Guarani. O time da casa aproveitou e pressionou o rival. A primeira chance veio aos quatro minutos, com tentativa do zagueiro Romércio, que ficou no quase.



Acuado, o Santo André passou a depender do contra-ataque, mas sucumbiu aos ataques do Bugre. A pressão surtiu efeito aos 23 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Rodrigo cometeu pênalti infantil ao puxar a camisa de Júnior Todinho e depois empurrá-lo na área. Rafael Costa foi inapelável diante de Fernando Henrique.



O gol sofrido acordou o Ramalhão. Tanto que o empate apareceu dez minutos depois. Rodrigo subiu mais alto que a defesa do Guarani em cobrança de escanteio e escorou para o meio da área. Ramon, livre, igualou o marcador. O time da região passou a controlar as ações do jogo, porém não efetivou a virada.



Na segunda etapa, entretanto, o Guarani voltou com mais apetite pela vitória. Aos 42, lance duvidoso quando o lateral-direito Cristovam, do Guarani, invadiu a área e foi atingido. Ele ficou caído dentro e o juiz Douglas Marques das Flores fez sinal de pênalti. Fernando Henrique esboçou reclamação, mas o árbitro não confirmou a penalidade.



Quando o jogo caminhava para o fim, o castigo veio ao Ramalhão. Bidu aproveitou sobra na entrada da área e finalizou. A bola desviou e enganou Fernando Henrique.



O Santo André encara o Criciúma, na quarta-feira, às 16h30, no Estádio Bruno José Daniel, pela Copa do Brasil. No domingo, pelo Paulistão, o adversário será o São Paulo, às 18h, em casa.