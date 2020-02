Lukaku faz dois, Inter de Milão vence e mantém perseguição à Juventus no Italiano

02/02/2020 | 18:45



Com dois gols de Lukaku, a Inter de Milão derrotou a Udinese por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. A vitória levou a equipe de volta à vice-liderança da competição, agora com 51 pontos, a três da líder Juventus, e dois à frente da Lazio, que caiu para o terceiro lugar. A Udinese está em 15º, com 24 pontos.

Lukaku marcou os dois gols na etapa final para alívio de seus torcedores. A Inter entrou pressionada porque a Juventus, mais cedo, havia vencido a Fiorentina por 3 a 0 e, com isso, abriu provisoriamente, seis pontos de vantagem. A Lazio também havia goleado pela manhã o SPAL por 5 a 1 e roubado o segundo lugar.

A Inter de Milão agora tem a semana livre para se preparar para o clássico com o Milan, domingo, pela 23ª rodada do Italiano. O arquirrival está em oitavo lugar, com 32 pontos. A Udinese jogará no mesmo dia contra o Brescia, atual penúltimo colocado com 15 pontos.

Também neste domingo, o Lecce goleou o Torino por 4 a 0, em casa. Deiola, Barak, Falco e Lapadula marcaram os gols que ajudaram a equipe a manter distância da zona de rebaixamento. O Lecce agora está em 17º lugar, com 19 pontos, a três da degola. O Torino está em 12º, com 27. A 22ª rodada do Italiano termina nesta segunda-feira com o duelo entre Sampdoria e Napoli.