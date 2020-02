Eva Mendes não leva desaforo para casa e rebate seguidores nas redes sociais

02/02/2020 | 18:10



Eva Mendes que vai completar 46 anos de idade ainda em 2020, acabou ficando um pouco estressada no último sábado, 1º de fevereiro. A atriz resolveu usar as suas redes sociais para compartilhar um vídeo de si mesma em uma reunião com a seguinte legenda:

Enviando a todos um pouco mais de amor agora e sempre. Obrigada por sempre me mandarem tanta positividade e amor através dos seus comentários. Eu leio a maioria deles quando posso e isso me deixa tão feliz que há tanto amor por aqui. Eu mando tudo de volta. Dez vezes!

Sabe aquele velho ditado de falar o que não deve? Pois bem, uma seguidora acabou comentando o que não precisava sobre a aparência e envelhecimento natural da artista que está na casa dos quarentões.

Ela está ficando velha.

A esposa de Ryan Gosling acabou lendo este comentário e não deixou passar despercebido que não gostou. Ela simplesmente decidiu não levar o desaforo para casa e resolveu responder ao fã.

Sim, você está certo. Graças a Deus estou ficando velha. Isso significa que ainda estou aqui. Em breve terei 46 anos [de idade] e agradeço todos os dias por estar envelhecendo. Seu comentário deveria me fazer sentir mal? Não. Sinto-me agradecida. Então, obrigada pelo lembrete de que ainda estou aqui.

Rapidamente os fãs começaram a encher a publicação de novos comentários elogiando a postura e até mesmo fazendo algumas críticas ao comentário maldoso do primeira seguidora.

Talvez a garota pretendia digitar gostosa ou sexy. Eu garanto que ela digitou errado, porque não há nada de velha! Não que isso importe, mas quebra meu coração que alguém envie esses pensamentos negativos a alguém.

Não satisfeita em apenas fazer o comentário debochando da seguidora, Eva ainda apareceu novamente para esclarecer os fatos e o motivo de ter rebatido o comentário maldoso:

Obrigada pelo amor. Mas isso realmente não me deixou chateada, fiquei triste por ela achar que isso é uma coisa ruim. Envelhecer é o objetivo!!!!!! Não é!? Mal posso esperar para envelhecer. Esse é o plano! Agora vou tentar cuidar muito de mim durante esse processo? Com certeza! Mais uma vez obrigada pelas suas amáveis palavras.