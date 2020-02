Material de construção de UBS é furtado em Diadema

Júnior Carvalho

Do dgabc.com.br



02/02/2020 | 17:41



O governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), informou que parte de materiais de construção que serviriam para erguer a UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Paulina foi furtada neste domingo (2). A administração também fala em vandalismo.

O caso foi relatado na manhã deste domingo, nas redes sociais, pela equipe de comunicação da Prefeitura, que publicou imagem de blocos quebrados e da placa da obra rasgada. Ao Diário, o governo Lauro destacou que ainda não foi possível identificar o tamanho do prejuízo, mas que tratará deste assunto nesta segunda-feira (3) com a empresa contratada para tocar as obras, a Shop Signs Obras e Serviços Ltda - o contrato é de aproximadamente R$ 3 milhões.

"O que se sabe é que a placa (com dados técnicos da obra) foi vandalizada e terá de ser substituída, já que não se trata de publicidade, mas de instalação obrigatória por lei", explicou a administração. A Prefeitura frisou ainda que colocou a GCM (Guarda Civil Municipal) para intensificar as rondas no local.



As obras tiveram início há duas semanas. A construção de equipamento é reivindicação antiga dos moradores da Vila Paulina. Antes, havia unidade básica no bairro, mas funcionando em imóvel alugado e em condições precárias. O Diário já mostrou que havia infiltração no telhado e má conservação do mobiliário no local.